Lluvias provocan desborde del río Lemba e inundaciones de viviendas en Las Salinas

Las fuertes lluvias registradas la noche de este domingo y las primeras horas de este lunes provocaron la crecida, así como el desbordamiento del río Lemba, el cual inundó decenas de viviendas en varios sectores de este municipio Las Salinas, perteneciente a la provincia Barahona.

Como consecuencia del desbordamiento del río Lemba, varias viviendas del barrio Baitoal resultaron inundadas la madrugada de este lunes por la crecida del afluente.

Videos en las redes socialespermiten apreciar a moradores del referido sector sacar agua de sus viviendas completamente abnegadas por el desbordamiento del río.

Familias afectadas expresaron que bastaron solo 25 minutos de lluvia para que el río “Lemba” desbordara y provocara daños en diferentes hogares.

Se recuerda que esta localidad, ubicada al suroeste de la República Dominicana, sufrió desbordamientos de ese mismo afluente e inundó casas en la parte baja del poblado que resultan vulnerables cada temporada ciclónica.

Al lugar acudieron voluntarios de la Defensa Civil , vecinos y miembros de la Policía, a socorrer a las familias que resultaron con sus viviendas inundadas la madrugada de este lunes.

Hasta ahora, se desconoce el daño provocado por el desbordamiento del río a las familias que resultaron afectadas con esta situación.

Para este lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que imágenes del satélite meteorológico y del radar Doppler dominicano continúan mostrando amplios campos nubosos asociados a una vaguada, los cuales generan lluvias de diferentes intensidades sobre diversas provincias del país, entre las cuales se incluye a la provincia Barahona.