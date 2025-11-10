Gobierno promete inversión de alrededor de 700 millones de dólares en aeropuertos del país

El presidente Luis Abinader informó que, entre lo que resta del 2025 y todo el año 2026, el Gobierno se proyecta a invertir alrededor de 700 millones de dólares en los distintos aeropuertos del país.

Al participar en La Semanal con la Prensa, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, detalló que parte de esa inversión está en el Aeropuerto de Punta Cana, tanto en el centro logístico como en la apertura de la terminal B del mismo; en el Aeropuerto Internacional del Cibao se están inyectando unos 300 millones de dólares, en una nueva terminal y la extensión de su pista de aterrizaje.

"Esto le va a permitir que aeronaves de cuerpo ancho puedan aterrizar allí, para tener conectividad con Europa", manifestó Pichardo.

El mismo señaló que en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se invertirán 110 millones de dólares en el 2026, de los cuales 70 serán para la nueva terminal, la cual se encuentra en desarrollo.

Asimismo destacó la inversión gubernamental en la construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales, el cual ha cumplido con todas las normativas medioambientales internacionales.

"El sistema aeroportuario de la República Dominicana se está transformando y se están haciendo las inversiones necesarias para mantener los aeropuertos óptimos para garantizar mayor conectividad y mayor comodidad para los pasajeros", resaltó Pichardo.

El presidente Abinader destacó que el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo está supuesto a abrir en junio del 2026.