Vaguada seguirá generando lluvias en las próximas 24 a 48 horas, informa Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que la incidencia de una vaguada continuará generando aguaceros en las próximas 24 a 48 horas sobre provincias de territorio nacional.

En su último informe, el Indomet pronosticó que la vaguada continuará desarrollándose en horas de la tarde de este domingo, generando lluvias de distintas intensidades sobre provincias del noroeste y suroeste del país.

El organismo prevé que estas lluvias sean más intensas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varios municipios y comunidades del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, San Juan, Elías Piña, entre otras cercanas.

Ante el incremento de las lluvias, el Indomet mantiene en alerta por riesgo de inundaciones repentinas y urbanas a San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona.

Pronósticos locales

En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se esperan aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde y noche.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene siete provincias en alerta verde ante el paso de la vaguada que estará generando aguaceros en el transcurso de la tarde.

En ese sentido, las provincias en alerta son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Monte Plata y Peravia

Se declara alerta verde cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.