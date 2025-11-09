Utesa gradúa a 801 nuevos profesionales

La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) celebró su Centésima Tercera Graduación Ordinaria de la Sede Santiago de los Caballeros, en la que 801 nuevos profesionales fueron investidos en distintas áreas del saber.

Entre los nuevos egresados destaca la periodista del periódico Listín Diario, Ashley Martínez, quien culminó sus estudios en la carrera de Comunicación Social, perteneciente a la Facultad de Ciencias y Humanidades. Martínez, oriunda de Santiago, ha combinado su ejercicio profesional en los medios de comunicación con su formación académica, representando un ejemplo del esfuerzo y la dedicación de la juventud dominicana.

Durante el acto, celebrado en la Gran Arena del Cibao, Ingrid González de Rodríguez, miembro de la Fundación Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y subdirectora del periódico La Información, pronunció el discurso central, destacando el valor humano detrás del conocimiento en tiempos de transformación tecnológica.

“En una era hiperconectada, donde la inteligencia artificial y la automatización transforman nuestra existencia minuto a minuto, el mayor desafío es no perder el centro interior y redescubrir el silencio, la reflexión y la trascendencia”, expresó González de Rodríguez. “El ideal educativo de UTESA en el siglo XXI busca equilibrar productividad y sensibilidad, formando profesionales competentes, innovadores y éticos”.

En esta promoción, el 68% de los graduandos fueron mujeres y el 32% hombres. A nivel de grado, se otorgaron títulos a 117 egresados en Arquitectura e Ingenierías; 260 en Ciencias de la Salud; 170 en Ciencias Económicas y Sociales, y 130 en Ciencias y Humanidades. Asimismo, 124 profesionales obtuvieron títulos de Postgrado.

Rachel Navarro González, quien obtuvo el mayor índice académico de la promoción, pronunció el discurso en representación de sus compañeros, destacando la importancia de la excelencia profesional con sentido humano.

“Hoy nos entregan la responsabilidad de ser profesionales competentes, pero, sobre todo, seres humanos. Que la gratitud sea nuestro legado, la salud mental, nuestra prioridad y la excelencia, nuestra identidad”, expresó Navarro González.

La ceremonia contó con la presencia de la gobernadora provincial Rosa Santos, miembros del Consejo Directivo y autoridades académicas de UTESA.