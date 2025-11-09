Gobernadora de Nueva York llega a Santiago de los Caballeros junto a Adriano Espaillat

Al ritmo del tradicional “Son de Keka” fue recibida en la ciudad de Santiago la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, durante su primera visita oficial a la República Dominicana.

Hochul arribó al Aeropuerto Internacional del Cibao pasadas las 6:12 de la tarde, acompañada de una amplia delegación encabezada por el congresista Adriano Espaillat; el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez; así como funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios neoyorquinos. También la acompañó su esposo, señor Hochul.

A su llegada, fue recibida por una comisión de autoridades locales y empresarios de la región del Cibao, entre ellos el cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez Martínez; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; el empresario Félix García y José Clase.

Recorrido por la ciudad corazón

La primera parada de Kathy Hochul fue en el emblemático Monumento a los Héroes de la Restauración, donde expresó sentirse como si ya conociera la “Ciudad Corazón”.

Desde el quinto nivel del monumento, disfrutó de una vista panorámica de Santiago, en compañía de las autoridades locales. Allí recibió obsequios simbólicos y obras representativas de la cultura santiaguera, además de compartir con ciudadanos que acudieron a saludarla.

Encuentro con la cultura popular

Posteriormente, la delegación se trasladó al sector Los Pepines, en el centro histórico de Santiago, para disfrutar del tradicional “Son de Keka”, una actividad cultural que cada domingo reúne a decenas de personas al ritmo de Son y la música típica.

Desde una tarima improvisada, la gobernadora Kathy Hochul dirigió unas palabras de agradecimiento a los santiagueros que se dieron cita en el lugar:

“Estamos muy felices de estar aquí esta noche para celebrar con todos ustedes. Estoy aquí con el senador Adriano Espaillat y mi esposo, el señor Hochul, 41 años de casados. Estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes y de tenerlos como testigos de que estamos en Santiago. ¡Son los mejores bailadores del mundo!”, expresó sonriente.

La mandataria también destacó el interés de empresarios neoyorquinos en establecer vínculos económicos con la región del Cibao.

“Hay muchas personas, muchos inversionistas que quieren venir e invertir aquí en Santiago”, manifestó ante los aplausos de los presentes.

Seguridad

Con motivo de la visita oficial a Santiago de la gobernadora del estado de Nueva York, la ciudad presentó un notorio reforzamiento en las medidas de seguridad, especialmente en su centro histórico. La presencia de agentes policiales, miembros del Ejército y personal de seguridad privada fue evidente en las principales vías y espacios públicos, lo que llamó la atención de los ciudadanos y visitantes habituales de la zona.

La agenda de Hochul en la “Ciudad Corazón” continuará este lunes, cuando la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago tiene previsto rendirle un homenaje de reconocimiento como Visitante Distinguida, en un acto encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez y otras autoridades locales.