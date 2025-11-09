El COE coloca al Gran Santo Domingo y otras 5 provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó siete provincias en alerta verde ante el paso de una vaguada que estará generando aguaceros en el transcurso de la tarde de este domingo.

En ese sentido, las provincias en alerta son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Monte Plata y Peravia.

Se declara alerta verde cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.

Sobre las condiciones marítimas, el COE señala que desde la mañana de hoy se ha deteriorado el mar adentro en la costa Caribeña, principalmente hacia provincias del suroeste. El organismo precisa que el oleaje permanecerá normal en zonas costeras.

Se recomienda a la población seguir los lineamientos y orientaciones de protección civil, asimismo, ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.