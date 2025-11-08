Pronostican aguaceros en gran parte del país para la tarde este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en gran parte del país, durante el transcurso de la mañana se observará un cielo mayormente soleado.

Sin embargo, en horas de la tarde, debido a los efectos locales, la influencia del viento y la incidencia indirecta de una vaguada, en distintas localidades del litoral caribeño, pronostican aguaceros dispersos, siendo los mismos moderados en ocasiones con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Estas provincias son: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Estas precipitaciones también se extenderán en horas de la noche para los municipios del Gran Santo Domingo, Barahona, Santiago Rodríguez.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas; en la tarde, aguaceros dispersos. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.