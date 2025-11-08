Aeropuerto del Cibao presenta retrasos desde y hacia Estados Unidos por controladores aéreos

El Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, enfrenta desde el viernes una serie de retrasos y cancelaciones en vuelos desde y hacia los Estados Unidos, como consecuencia de la crisis generada por la falta de controladores aéreos en ese país.

En las últimas 24 horas, la terminal cibaeña se ha sumado a decenas de aeropuertos del continente que han visto alteradas sus operaciones, dejando a cientos de pasajeros varados y generando escenas de frustración e incertidumbre en sus instalaciones.

De acuerdo con una fuente del departamento de comunicaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao, al menos siete vuelos programados con destino o procedencia desde ciudades como Nueva York, Boston y San Juan, operados principalmente por JetBlue Airways y United Airlines, han sufrido modificaciones en sus horarios.

Entre los vuelos afectados figuran el JetBlue 837, procedente de Nueva York, cuyo arribo fue reprogramado de las 8:34 p. m. a las 11:20 p. m., y el JetBlue 337, también desde la Gran Manzana, movido de 11:12 p. m. a 11:39 p. m..

El vuelo JetBlue 2137, igualmente desde Nueva York, pasó de 3:33 p. m. a 4:46 p. m., mientras que el United 1624, proveniente de Newark, cambió su horario de 2:53 p. m. a 5:33 p. m..

Desde Boston, el vuelo JetBlue 2723 fue pospuesto de 5:43 p. m. a 6:00 p. m.

En contraste, el JetBlue 1607 desde San Juan mantuvo su salida programada a las 4:15 p. m., siendo uno de los pocos que no registró variaciones.

Una crisis que trasciende fronteras

Las alteraciones registradas en Santiago forman parte de una crisis aérea que afecta a todo Estados Unidos, donde más de 800 vuelos han sido cancelados en las últimas horas por la escasez de controladores aéreos.

La situación se origina en el cierre parcial del gobierno federal estadounidense, luego de que el Congreso no lograra aprobar una extensión presupuestaria. Como resultado, miles de empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA) han sido obligados a suspender sus labores, paralizando buena parte del sistema de control aéreo.

Aunque los vuelos internacionales como los que conectan a Santiago con distintas ciudades estadounidenses podrían no ser los más afectados de forma directa, la incertidumbre persiste entre los viajeros y operadores del Aeropuerto Internacional del Cibao, uno de los principales puntos de conexión del país con el extranjero.