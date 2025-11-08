Abinader: "Llevar a Juancito Rodríguez al Panteón de la Patria es un acto de justicia histórica"

El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional los restos del recién designado héroe nacional, Juan Rodríguez García, mejor conocido como "Juancito", antes de que los mismos fueran sepultados en el Panteón de la Patria.

Durante el solemne homenaje, Abinader afirmó que se trata de un acto de “justicia histórica” hacia uno de los dominicanos que lo entregó todo: su fortuna, su familia y hasta la vida de su propio hijo en la lucha contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y en defensa de la libertad y la democracia nacional.

Video El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional los restos del recién designado héroe nacional, Juan Rodríguez García, mejor conocido como "Juancito", antes de que los mismos fueran sepultados en el Panteón de la Patria.









"General Juancito Rodríguez: hoy te llevamos a ese lugar sagrado, donde descansan los restos de nuestros héroes, al Panteón de la Patria, como una reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios sagrados de libertad, justicia y soberanía", manifestó el mandatario al pronunciar las palabras centrales del acto solemne.

Con esta exaltación se dio cumplimiento a la disposición presidencial contenida en el Decreto núm. 288-25, emitido el pasado 30 de mayo. Gracias a este, el Estado dominicano declaró como Héroe Nacional a Juancito Rodríguez, en reconocimiento a su vida ejemplar de sacrificio, entrega y defensa de la democracia frente al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Restos de Juancito Rodríguez durante el homenaje

"Es este el más justo tributo que la República puede ofrendarte, para que tu nombre, tu gesta y el enorme sacrificio que hiciste por nosotros sea conocido por todos; para que las generaciones presentes y futuras sepan que tu lucha no fue en vano; para que tu ejemplo cale y viva en nuestros corazones; para que en cada uno de nosotros crezca un nuevo ciudadano para defender la patria", añadió Abinader.

La vida de Juancito

Reportes periodísticos cuentan que la estabilidad económica y reconocimiento social dieron un giro cuando decidió enfrentar con carácter y firmeza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Aunque había sido senador y diputado, fue su espíritu de justicia el que lo llevó a convertirse en uno de los principales financistas de movimientos antitrujillistas fuera del país.

Juancito Rodríguez.Fuente externa

El mismo perdió su fortuna, su hacienda, tierras, bienes y hasta a su hijo, sacrificándolo todo para derrocar la tiranía.

Familiares apuestan por seguir su ejemplo

Uno de los nietos de Juancito, Porfirio Rodríguez, estuvo presente en la actividad en el Palacio Nacional y manifestó que la familia Rodríguez ha apostado por seguir el ejemplo de ese "sacrificio extraordinario" realizado por el ahora héroe nacional.

"Juan Rodríguez, después de haber hecho una fortuna de cacao, ganado, etc. en La Vega, puso todo eso de lado y vendió parte de sus recursos para comprar armas para combatir a Trujillo", exclamó Porfirio.

El hijo de José Horacio Rodríguez, hijo mayor de Juancito asesinado en la expedición del 14 de junio de 1959, explicó a los medios de comunicación que su abuelo no se metió a combatir a Trujillo porque le quitó tierra y ganado, sino porque entendía que la democracia de la República Dominicana debería ser rescatada.

Uno de los hijos de Porfirio, y bisnieto de Juancito, el exdiputado José Horacio Rodríguez manifestó que su familia ahora tiene el compromiso de continuar el legado sembrado por su pariente.

"Fueron más de 15 años en el exilio, en donde lo sacrificó prácticamente todo, y no era cualquier persona, Juancito; él, en su momento, era de las personas más ricas del país. Cualquiera diría qué necesidad tiene este hombre de hacer eso y de tirarse a Trujillo de enemigo, pues ese es el ejemplo de que hay patriotas, de que la República Dominicana tiene esa capacidad de que hay hombres y mujeres que están dispuestos a sacrificarse por el país y no buscar un beneficio personal", argumentó el presidente de Opción Democrática.

Virginia Antares, excandidata presidencial y bisnieta de Juancito, por igual expresó que comparte la posición presentada por el presidente Abinader de que la decisión de trasladarlo hacia el Panteón Nacional representa un acto de "justicia histórica".

"Nosotros como familia nos sentimos sumamente honrados y agradecidos de que se haya reconocido el valor y la entrega que tuvo un hombre como Juancito Rodríguez, quien no solo fue un hombre trabajador, honrado y ético que construyó una de las fortunas más grandes del país en su momento, sino que fue alguien que supo arriesgar todo eso y ponerlo al servicio de la lucha por la democracia dominicana", exclamó Antares.

Funeral de Estado

El Funeral de Estado inició a las 3:00 de la tarde en el Palacio Nacional, con el recibimiento de los restos del héroe y la llegada del mandatario, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; la vicepresidenta, Raquel Peña; y diversos ministros y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

También durante la ceremonia, se rindieron Honores de Estilo con trece cañonazos, seguidos de varias guardias de honor encabezadas por altas autoridades del Estado, los ministros de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; y de Interior y Policía, Faride Raful.

También estuvieron presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y otros ministros del Gobierno.

La urna fue escoltada por miembros de las Fuerzas Armadas y representantes de la familia Rodríguez, junto a autoridades locales.

El acto concluyó con nuevos honores militares y la entonación del Himno Nacional, marcando el solemne ingreso de Juancito Rodríguez al recinto donde reposan los grandes forjadores de la patria.