Católicos celebran nueva Diócesis Stella Maris en SDE con ordenación de monseñor Manuel Ruiz

La Iglesia Católica marcó un hecho histórico en República Dominicana, con la ordenación episcopal de Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa y la creación de la nueva Diócesis Stella Maris de Santo Domingo Este, durante una solemne ceremonia celebrada este sábado.

El acto religioso contó con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, quienes acompañaron a la comunidad católica en este acontecimiento.

Asimismo, también estuvieron presentes el expresidente de la República, Leonel Fernández; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y otros políticos de la vida nacional como Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García y Jean Alain Rodríguez.

La homilía central la presidió Monseñor Piergiorgio Bertoldi, nuncio apostólico y representante del papa León XIV en República Dominicana, quien destacó el valor sacerdotal de Ruiz de la Rosa, como un siervo fiel a los mandatos de Dios y a la Iglesia católica.

Durante la ceremonia, monseñor Ruiz de la Rosa fue ordenado obispo mediante el rito de imposición de manos y oración consagratoria, recibiendo así la plenitud del sacramento del orden sacerdotal.

El nuevo obispo se postró, en símbolo de una nueva vida en la Iglesia católica, llevada de humildad, firmeza y amor por su pueblo.

Como parte del acto de ordenación, Bertoldi entregó un anillo a Ruiz de la Rosa, la mitra sacerdotal y el báculo; estos símbolos religiosos lo acompañarán en su camino por la fe y el amor a Dios. Con estos asume el cargo de monseñor de la nueva diócesis para guiar desde la humildad y la justicia.

Al finalizar el acto de ceremonia, Ruiz de la Rosa agració a Dios por ser su soporte en la vida sacerdotal, a su madre, que a pesar de su edad avanzada se encontraba mostrando su apoyo, y a sus compañeros presbíteros.

"Gracias infinitas al Padre del Cielo, porque limpiando zapatos a los pies de este Cristo de los milagros de Vallaguana, me echó mano el Señor para el seminario”, dijo Ruiz de la Rosa durante su discurso de agradecimiento.

Con la creación de la Diócesis Stella Maris, el municipio de Santo Domingo Este contará por primera vez con una jurisdicción eclesiástica propia, lo que representa un paso significativo en el fortalecimiento de la pastoral y la organización de la Iglesia Católica en esta demarcación.

Sobre la diócesis Stella Maris

El Papa León XIV nombró la diócesis de Stella Maris, que abarca los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, los cuales previamente formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Decenas de personas se dieron cita este 8 de noviembre al parque de Santo Domingo Este para la creación de la Diócesis Stella Maris.Leonel Matos/ LD

Esta diócesis contará con 64 parroquias, 40 sacerdotes diocesanos, 55 sacerdotes religiosos, 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 monjas.

Los municipios que formarán parte de la nueva Diócesis Stella Maris son Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica.

Este cambio busca fortalecer la atención pastoral en estos importantes sectores del país. La nueva diócesis, sufragánea de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, tiene como sede el municipio de Santo Domingo Este, con la Parroquia Stella Maris como catedral.