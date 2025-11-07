Pronostican lluvias para la tarde de este viernes y temperaturas calurosas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde horas matutinas de este viernes prevalecerá un cielo despejado y con nubes dispersas, con posibles chubascos ampliamente aislados en áreas costeras del noreste y suroeste del país.

Sin embargo, para la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno estarán generando lluvias y tronadas aisladas sobre distintos poblados.

Estos abarcan a las provincias: Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Elías Piña, Dajabón, entre otras áreas.

En ese contexto, la entidad meteorológica notifica que la vaguada seguirá con poco contenido de humedad y se moverá hacia el este, ubicándose sobre Puerto Rico.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas; en la tarde, aguaceros dispersos. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.