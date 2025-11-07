Identifican presunto cabecilla de grupo criminal que atacó a tiros a agentes en Los Girasoles

La Policía Nacional identificó a Jorge Luis Valerio Cleto como uno de los cinco delincuentes responsables de la agresión armada perpetrada contra agentes policiales en el sector Los Girasoles, del municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el informe de investigación, Valerio Cleto es señalado como el cabecilla de una estructura criminal vinculada a múltiples hechos delictivos.

Entre ellos se encuentra el ataque ocurrido el pasado 6 de noviembre del presente año, cuando un grupo de individuos que se desplazaba en una jeepeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566, abrió fuego contra agentes del orden luego de sufrir un accidente de tránsito.

“La Policía Nacional exhorta a Jorge Luis Valerio Cleto a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores”, reseña el comunicado de prensa.

En la mañana del jueves, unos cinco hombres atacaron a tiros a varias patrullas policiales que realizaban labores preventivas en el sector Los Girasoles III, municipio Santo Domingo Oeste.

El hecho se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados y de la Policía Preventiva (C-3) realizaban un operativo conjunto en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona.

Las autoridades se encuentran trabajando en identificar a los restantes miembros del ataque.