Diputada Jacqueline Fernández dice está separada de Ethian Vásquez, acusado de narcotráfico por EEUU

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó que actualmente se encuentra separada del señor Ethian Vásquez, quien se encuentra acusado de narcotráfico por los Estados Unidos.

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, la representante de La Romana en la cámara baja señaló que actualmente no guarda ningún “vinculo de convivencia” con Vásquez.

“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expreso mi total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas determinar a y esclarecer los hechos cualquier consecuencia conforme a la ley”, manifestó la legisladora.

A continuación el comunicado integro publicado por la diputada:

"En mi calidad de diputada informo a la ciudadanía, a mis amigos de la romana y a los medios de comunicación que he tomado conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera mi cónyuge.

Aclaro con la responsabilidad que me caracteriza, que desde hace un tiempo, nos encontramos separados e iniciamos el procedimiento de divorcio; actualmente tenemos caminos distintos, por lo que no mantenemos vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en la vida personal.

Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expreso mi total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas determinar a y esclarecer los hechos cualquier consecuencia conforme a la ley.

Agradezco infinitamente a la ciudadanía y a mis amigos de la romana por su comprensión, les aseguro que me mantendrá enfocada en continuar trabajando por mi comunidad y en las labores legislativas que ustedes me han confiado".