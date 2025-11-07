Autoridades del PRM entienden presidencia del partido debería ser ocupada por Abinader

Las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se encuentran a favor de que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido oficialista a mediados del 2026.

La iniciativa fue apoyada por el actual presidente del partido, José Ignacio Paliza, quien manifestó que aún se encuentra a la espera de cuál sería la posición de Abinader con respecto a esa propuesta.

“Yo he expresado formalmente y públicamente que entendemos que el dirigente político que tiene hoy las condiciones más optimas, más fuertes, más definidas que puede ayudar aún más con la unidad del partido, aunque el partido vive un buen momento en sus relaciones interpartidarias pero siempre es propio trabajar más y hacer más, sería el propio presidente Luis Abinader”, manifestó Paliza.

Durante la reunión de la dirección ejecutiva del partido oficialista señaló que la convención para elegir a sus autoridades se realizaría en el mes de junio del 2026.

Desde hace varios meses, existe la percepción de que Abinader sería aclamado como presidente del PRM; por lo que la competencia principal se ha enfocado en la secretaria general, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha sido de los primeros en expresar que buscará contender por esa posición.

Pacheco expresó que a partir del 2026 el PRM entra en una nueva etapa, la cual requiere de más madurez y consolidación, por lo que se requiere organizar mejor el partido, especialmente a través de la interacción de los líderes con las bases, lo que implica una mayor participación en la política a nivel local y en todo el país.

El diputado por el Distrito Nacional contendrá con el director de Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez quien por igual ya ha comunicado que presentará su nominación a la posición; mientras que Rafael (Fellito) Suberví también se perfila como uno de los posibles candidatos.