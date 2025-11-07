236 muertos y siete meses

En psicología, la negación opera como un mecanismo de defensa inconsciente que sirve de escudo a quien se siente atacado… o como salvavidas, para quien naufraga en el mar de los problemas.

Negar es salvarse, de ahí que quien se siente desbordado por una situación incomprensible o que le avasalla, recurre a la negación de la existencia misma del problema, como primera alternativa de resolución del mismo. En terapia cognitiva-conductual, es justo lo contrario: el reconocimiento y aceptación constituyen el primer paso hacia la sanación.

A nivel sociológico, se verifican ciertas similitudes entre la negación que utilizan los individuos, como mecanismo resolutivo de conflictos, que la negación colectiva que asume toda una sociedad, como estrategia subconsciente de ocultamiento y superación de un trauma. Algo así como barrer toda la mugre debajo de la alfombra, o ignorar que el elefante blanco se encuentra justo en medio de la sala.

Mañana, sábado 08 de noviembre, se cumplirán siete meses de la tragedia del Jet Set. Los hechos han demostrado que lo que terminó derrumbándose no fue el techo de la discoteca, sino la moral de toda una sociedad.

La verdadera tragedia ha sido la indiferencia colectiva asumida a todos los niveles de la sociedad, y por sus principales estamentos. El manto de olvido con que se intenta ocultar la mayor tragedia civil (no vinculada a guerra, causas políticas o naturales) acaecida en el país, más que una conspiración, parecería que obedece a una traición.

La sociedad ha traicionado a los 236 muertos y 174 huérfanos que ocasionó la tragedia; ha traicionado a la verdad, porque parecería que nadie quiere saber qué paso; a la decencia, porque pocos se indignan con las complacencias del poder frente a un hecho que, en cualquier otro país, ya muchos funcionarios hubieran renunciado y algunos estuvieran sometidos.

Sin ir más lejos, el gobierno informó el 26 de mayo que una comisión independiente realizaría un informe pericial, cuyos resultados serían entregados en tres meses (¿26 de agosto?), y, cinco meses y doce días más tarde, seguimos esperando.

El Ministerio Público aún no ha presentado una formal acusación contra los presuntos responsables; el peritaje preliminar de la solicitud de medidas de coerción, aún no ha sido presentado de manera definitiva; los escombros han sido tantas veces removidos, que los incidentes procesales planean desde ya sobre un proceso que aún no inicia; los medios callan; los comunicadores no hablan; los influencers no influencian…

Al ritmo que vamos, los muertos deberán pedir excusas a los vivos por haber estado en el Jet Set ese día… O, quizás ni eso, porque al país ya eso no le importa, porque lo que colapsó ese día no fue un techo, sino la moral de toda una sociedad.

Con o sin sentencia, el juicio ya lo perdió el pueblo dominicano, que decidió olvidar la tragedia, pasar página y continuar como si nada hubiera pasado… Y eso es lo peor, que al parecer, nada pasó.