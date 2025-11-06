Imponen prisión preventiva a acusado de atacar a otro y prenderle fuego en la carretera Sánchez

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso seis meses de prisión preventiva contra José Miguel Marrero de Jesús, alias "Toy", acusado de provocar la muerte a Cristian Pérez García, a quien atacó y prendió fuego.

El hecho ocurrió en el sector San Gabriel, kilómetro 9 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que el imputado cumpla la prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria hasta que el Ministerio Público concluya la investigación.

El tribunal tomó la decisión al acoger la solicitud de los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes argumentaron que se trata de un hecho grave y que existe un peligro de fuga que amenaza la presencia del imputado en el proceso judicial.

A su salida del tribunal, Marrero de Jesús (en el original se mencionó a Báez Álvarez, que parece ser un error) rehusó hablar con los medios mientras era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo estrictas medidas de seguridad.

Por su parte, la señora Rosario Batista Pérez, viuda de Pérez García, dijo estar conforme con la decisión del tribunal y espera que en el juicio de fondo sea condenado a la pena máxima por cometer el crimen contra su pareja.

Según el Ministerio Público, el suceso ocurrió la madrugada del pasado 12 de octubre de 2025 en el sector San Gabriel, kilómetro 9 de la carretera Sánchez, Distrito Nacional.

De acuerdo con la acusación, la víctima, Cristian Pérez García, regresaba a su residencia alrededor de las 3:00 a.m. cuando fue sorprendido por Marrero de Jesús. El Ministerio Público señala que ambos mantenían conflictos previos.

El imputado, sin mediar palabras, agredió a Pérez García con un palo en la cabeza. Acto seguido, lo roció con gasolina e insecticida y le lanzó un fósforo, provocando que se incendiara.

Lejos de huir en silencio, se reporta que Marrero de Jesús vociferó a la pareja de la víctima que lo fuera a buscar “porque lo había quemado”, para luego retirarse.

La esposa encontró a Pérez García gravemente herido y lo trasladó de inmediato al Hospital Ney Arias Lora. La víctima, antes de fallecer a causa de la gravedad de sus lesiones, logró identificar a su agresor.

El informe forense detalla que Pérez García presentó un 18.5% de superficie corporal quemada por flama de segundo grado (superficial y profundo), distribuidas en la cara, cuello, tronco posterior y ambos miembros superiores.