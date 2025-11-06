PRM recalca que indexación salarial no debe ser a costa de la reducción de los subsidios sociales

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que sí se encuentra a favor de que se produzca una indexación salarial, sin embargo señalaron que la misma no puede ser a expensas de la reducción de las ayudas sociales que entrega el Gobierno Dominicano.

“En lo que el Partido Revolucionario Moderno no está de acuerdo es que la forma de compensar esos recursos sea con la eliminación de los subsidios o las ayudas sociales que ha ayudado a disminuir la pobreza en sus niveles más bajos de su historia, llegando a tal punto que vamos camino al hambre cero. Esa propuesta de actores de la oposición dominicana, entre ellas el propio senador (por el Distrito Nacional) Omar Fernández, quien propuso eliminar 700,000 dominicanos del acceso a esos subsidios sociales es lo que nosotros no estamos de acuerdo”, resaltó el presidente del partido oficialista, José Ignacio Paliza.

El mismo señaló que la intención expresada desde el Gobierno es que se abra el dialogo sobre el tema y que se busque un mecanismo que favorezca tanto a la clase media como a la pobre.

“El reto de la iniciativa es como compensar los recursos que el Gobierno dejaría de recibir y que son recursos que se utilizan para la educación, para la salud, para obras públicas, para diferentes necesidades que tenga la ciudadanía; esa es la discusión que se quiere que se haga”, manifestó Paliza, quien habló a los medios de comunicación luego de una reunión de la dirección ejecutiva del PRM.

El tema de la indexación salarial ha estado en el escaparate público desde que el senador Fernández depositó un proyecto de resolución que tiene el objetivo de exhortarle al presidente Luis Abinader a respetar la indexación salarial establecida en el Código Tributario; en búsqueda de que el Gobierno libere de impuestos las prestaciones laborales de los empleados que reciban salario mayor a RD$52,000.

El mandato del Código Tributario establecido en la Ley 11-92, sin ser ejecutado por el Poder Ejecutivo desde hace más de cinco años, "reduce a solo 18 días la capacidad de compra de productos básicos de los hogares dominicanos" durante cada mes.