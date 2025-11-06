El Constitucional celebra los 181 años de la proclamación de la Constitución

El presidente Luis Abinader asistió este jueves a la audiencia solemne por el 181 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, presidida por el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

En la audiencia solemne, los jueces del Pleno reflexionaron sobre los deberes fundamentales de los ciudadanos establecidos en la carta magna y la importancia de cumplir con estos para el fortalecimiento del país y la convivencia en armonía.

En su discurso, el presidente del Tribunal Constitucional destacó que no puede haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir responsabilidades, pues "los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos. Una República no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común".

El presidente de esta alta corte sostuvo que el constitucionalismo contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son simples exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos y reconoció que, "no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona; por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional".

Asimismo, afirmó que conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución, va más allá de recordar un suceso histórico importante, que es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad del ser humano y añadió que honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del civismo que sostiene la República Dominicana.

El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al deber constitucional de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública (art. 75.12) y manifestó que la ciudadanía no solo se construye con la exigencia de los derechos, sino también del cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

La magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, resaltó la responsabilidad ciudadana que establece el artículo 75.4 de la Constitución sobre prestar servicios para el desarrollo, que, como dijo, tiene el propósito de sembrar el valor del compromiso social, de la cooperación y del trabajo solidario como columnas de la dominicanidad.

En la audiencia estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; los presidentes del Senado, Ricardo De Los Santos; de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; los ministros de Educación, Luis Miguel De Camps; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador, Gustavo Lara; el alcalde, Nelson De La Rosa; la ex procuradora general de la República, magistrada Mirian Germán; los directores de la Policía Nacional, mayor general Ramon Antonio Guzmán Peralta; de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y el administrador general de EGEHID, Rafael Salazar.