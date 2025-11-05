Pronostican precipitaciones y tronadas para la tarde de este miércoles

Desde la madrugada de este miércoles se han estado registrando precipitaciones, especialmente en poblados del litoral costero Atlántico, como resultado de la interacción entre la vaguada en varios niveles de la troposfera y los campos nubosos del sistema frontal en proceso de disipación.

Esto dejará una nueva vaguada al noreste del país durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Para la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre localidades de San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo.

“Para mañana jueves, la vaguada continuará incidiendo en la madrugada sobre la costa Atlántica, aunque de manera limitada debido al bajo contenido de humedad presente en nuestra masa de aire. En consecuencia, durante las horas matutinas prevalecerá un ambiente mayormente despejado y caluroso en la mayoría de las provincias. Sin embargo, la inestabilidad generada por la vaguada y el viento será suficiente para provocar, en horas de la tarde y hasta las primeras de la noche, chubascos o aguaceros dispersos con tronadas aisladas sobre sectores del noreste, sureste, algunos puntos de la región norte y la Cordillera Central”.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas; en la tarde, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. Temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.