Padre de acusado de herir niña en Capotillo: “Hubiese preferido perder la vida yo"

Juan Pablo Báez, padre del joven involucrado en el incidente con arma de fuego que dejó a una menor herida, lamentó profundamente lo sucedido y defendió la imagen de su hijo.

El hecho, que según Báez se originó tras "una discusión" que escaló rápidamente, tuvo lugar cuando varios individuos "entraron a la tienda" con un arma blanca con la intención de agredirlos el pasado 29 de octubre, en la calle Respaldo 16, esquina calle 42, del referido sector.

"Fue un drama bastante difícil, tanto para mí, como para mi hijo. Hay videos donde se ve cómo insistían ellos en penetrar... para agredirnos," declaró el padre del imputado, entre llanto.

El padre del acusado, que afirma tener la pistola involucrada de manera legal y poseerla por más de 25 años sin incidentes, considera que la imposición de prisión preventiva impuesta a su hijo es "un abuso".

"Mi hijo está siendo juzgado... Mi hijo en ningún instante ha vivido la vida del delincuente," enfatizó Báez, añadiendo que "las redes han sido muy manipuladas" y han vendido una imagen distorsionada de la situación.

Solidaridad y dolor por la víctima

Báez expresó su profunda tristeza por la niña herida, que según informes podría no volver a caminar.

"Muy triste, muy triste, porque es una niña. Eso me partió el alma. Yo sentí que el mundo se derrumbó encima de mí," manifestó conmovido.

Aseguró que desde el primer momento han intentado solidarizarse con la familia de la menor, a la que calificó de humilde, y se han comprometido a colaborar "totalmente con todo", incluyendo los gastos médicos.

"Yo hubiese preferido haber perdido la vida en ese estado," Báez, expresando el dolor de ver a su hijo envuelto en una situación tan crítica”, acotó.