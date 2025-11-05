Jueza ocoeña aspira a ocupar puesto en la Suprema Corte de Justicia

La jueza ocoeña Daira Cira Medina Tejeda, con 26 años de experiencia en el Poder Judicial, dijo que aspira a ocupar uno de los cinco puestos vacantes para la Suprema Corte de Justicia, para aportar al fortalecimiento de la institucionalidad.

Medina Tejeda destacó el desarrollo de su carrera administrativa como secretaria y abogada ayudante, y carrera judicial, al haber sido jueza de paz y de primera instancia y actualmente jueza de corte.

Indicó que aspira porque también entiende que puede seguir aportando a desarrollar la tercera ola de reforma en el Poder Judicial, como ha demandado un sector importante de la población dominicana en los últimos tiempos.

Medina Tejeda, quien tiene una sólida formación jurídica y habla y escribe cinco idiomas: inglés, francés, portugués, español y alemán (este último a nivel básico), funge como presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Jueces Cristianos (ASODOJUCRI), es miembro de la Selden Society de Inglaterra, también es la coordinadora general de la asociación en proceso de formación, asociación internacional de juristas cristianos (ASOINTJUCRI).

Ha publicado, de manera individual tres libros: dos en materia penal y uno de más de 600 páginas, en materia constitucional. Sus obras han tenido una acogida tal que se han constituido en "sellers".

Ha escrito varios artículos periodísticos de temas de gran interés; y es coautora de la obra "la Constitución dominicana comentada por los jueces y juezas del poder judicial", publicada en el año 2023, por la Escuela Nacional de la Judicatura.

La jueza Daira Cira Medina Tejeda ha coordinado varios grupos de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; e impartido docencia en universidades e instituciones legales en materia jurídica, a nivel nacional.

Señaló que su pasión por los estudios e investigación la han llevado a importantes destinos mundiales en busca del conocimiento y cultura, condiciones propias de un excelente jurista.

Explicó que ha fungido como miembro del consejo directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura (por elección de sus pares jueces); y del consejo de postgrado de la UASD.