Juez envía a la cárcel de La Victoria a hombre acusado de herir de bala a una niña en Capotillo

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra John Lariel Báez Álvarez (conocido como John 42), acusado de herir de bala a una niña de nueve años en el sector Capotillo.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que el imputado cumpla la prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, hasta que el Ministerio Público concluya la investigación.

El tribunal tomó la decisión al acoger la solicitud de los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes argumentaron que se trata de un hecho grave y que existe un peligro de fuga que amenaza la presencia de Báez Álvarez en el proceso judicial.

A su salida del tribunal, este joven rehusó hablar con los medios mientras era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo estrictas medidas de seguridad.

Mientras tanto, decenas de personas se apostaron frente al Palacio de Justicia con pancartas en su defensa, señalando que "no tuvo la intención de disparar" contra la niña y que es una persona "buena".

Detalles del Incidente

Según la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado 29 de octubre, en la calle Respaldo 16, esquina calle 42, del referido sector.

La investigación detalla que Báez Álvarez realizó un disparo que impactó a la niña en la espalda, causándole una lesión medular que la dejó sin movilidad en las piernas.

Las pesquisas del Ministerio Público indican que el incidente se originó a raíz de una discusión por una apuesta entre el padre del imputado, Juan Pablo Báez (Juan Pablo Sport), y un grupo de jóvenes. Tras perder, estos regresaron molestos, incluso portando un cuchillo, lo cual quedó captado en video.

Durante el altercado, Juan Pablo Báez tomó un machete. Por su parte, su hijo, el imputado John Lariel Báez Álvarez, subió al segundo nivel de su vivienda, tomó un arma de fuego y disparó en dirección a los jóvenes. El proyectil impactó a la niña, que se encontraba en las inmediaciones del lugar.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde se confirmó que las heridas le ocasionaron graves daños en la médula espinal, conforme al certificado médico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Posteriormente, el señor Juan Pablo Báez entregó a las autoridades el arma de fuego, una pistola tipo Súper, calibre 9mm, serie Núm. AB34061, utilizada por el imputado.