Embajadora Leah Campos presenta cartas credenciales al canciller Roberto Álvarez

El canciller Roberto Álvarez recibió este miércoles las copias de estilo de las cartas credenciales de la nueva embajadora designada de Estados Unidos de América, Leah Francis Campos. Este documento es el que acredita a un embajador de un país ante otro.

Tras recibir el documento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó en una nota de prensa, que el ministro Álvarez dio la bienvenida a la nueva diplomática y conversaron "sobre temas de interés para ambas naciones".

"El próximo paso que el protocolo diplomático prevé es la presentación de las Cartas Credenciales de la embajadora Campos al presidente Luis Abinader, ocasión que marcará el inicio formal de sus funciones diplomáticas ante el Gobierno dominicano", explicó la Cancillería.

La nueva embajadora llegó al país el pasado jueves e hizo, ese mismo día, una visita a la Catedral Primada de América, en donde participó en una eucaristía y recibió una bendición antes de asumir su posición como diplomática.

República Dominicana se encontraba desde el año 2021 sin titular en este cargo tras la salida de Robin Bernstein.

Esta mujer que ha manifestado ser una creyente católica, fue juramentada el pasado 12 de octubre de 2025 en una ceremonia oficial en Washington. El video de su juramentación fue compartido por ella en sus redes sociales.

Previo a su designación, Campos fue asesora estratégica sénior del Instituto SAS de Arlington, Virginia, una empresa estadounidense de análisis de datos. Antes de su paso por el sector privado fue asesora sénior de la Cámara de Diputados y directora de personal del subcomité de asuntos hemisféricos de ese cuerpo legislativo. Entre 1997 y 2012 fue oficial de casos en la Agencia Central de Inteligencia.