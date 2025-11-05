Envían a prisión al acusado de ofrecer dinero por una niña con fines sexuales

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva en contra de Alexander Ramón Peña Henríquez, de 52 años, acusado de trata de personas y asociación de malhechores.

De acuerdo con un video compartido en las redes sociales, Peña Henríquez ofrecía entre 15,000 y 20,000 pesos a cambio de que le consiguiera una niña de entre 8 y 10 años.

La medida también fue aplicada por la jueza Yaritza Cabral, a Luisa Stfrent de nacionalidad haitiana, quien era la que supuestamente le iba a conseguir la menor de edad a Peña Henríquez.

Luisa Stfrent supuestamente se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago.

El hombre deberá cumplir la medida en el Centro de Coerción y Rehabilitación Rafey (CCR) Hombre de la ciudad de Santiago.

La defensa del imputado, encabezada por los abogados Antonio Falete y Fernando Quiñones, expresó su desacuerdo con la decisión, aunque adelantó que esperarán la resolución formal del tribunal antes de decidir si recurrirán o no la medida de coerción.

“Vamos a esperar la resolución de mañana para analizarla y determinar el procedimiento que corresponde. Cualquier juez con sólida formación no permitiría una medida de coerción en estas condiciones”, manifestó el abogado Antonio Falete al ser abordado por la prensa.

El jurista explicó que su defendido fue acusado en virtud de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en los numerales uno, tres y cinco, relacionados con la trata de personas.

Luego de la publicación del video, Peña Henríquez se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional en Santiago, donde quedó detenido y posteriormente juzgado.