Vaguada mantendrá aguaceros y ráfagas de viento este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes se espera que los efectos de una vaguada continúen generando aguaceros en algunas provincias del territorio nacional.

El Indomet pronosticó que para la tarde y noche se espera el aumento de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo en las provincias San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.

De igual forma se esperan lluvias en Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Baoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y El Gran Santo Domingo.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuo las restricciones en la costa Caribeña, así como en la costa Atlántica, por lo que ambas costas estarán operables para todo tiempo de embarcación.