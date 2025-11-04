En RD la información enfrenta amenazas, revela el Indotel

República Dominicana enfrenta un severo desafío ante la desinformación, ya que la mayoría de la información que circula es falsa y se transmite a gran velocidad.

Esto lo reveló el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, durante la apertura al panel: "Democracia frente a los efectos de la manipulación informativa", realizado en la Universidad Iberoamericana (Unibe) este martes.

"En la República Dominicana, el 62 % de la información que se genera es más del 70 %; la reproduce de manera falsa y una mentira transita 6 veces con mayor velocidad que una verdad", sostuvo Gómez.

Explicó que esto sucede cuando al menos el 88.5 % de la población, más de la mitad, tiene acceso a internet, pero no cuenta con las herramientas para confrontar la información que recibe.

Lo que implica que "políticas mentirosas" circulan entre 10.4 millones de ciudadanos. Por esta y otras razones consideró necesario abordar el tema.

El mismo será abordado desde expertos nacionales e internacionales, quienes expondrán sus posiciones ante la reciente situación de carácter nacional.

Más acerca de la conferencia

Pasadas las 10:30 de la mañana, el panel "Democracia frente a los efectos de la manipulación informativa" dio inicio con una culminación hasta el mediodía.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con la amenaza que enfrenta la información a nivel mundial con la llegada de la era digital.

Estos temas abarcan desde información y manipulación mediática. La democracia frente a los nuevos desafíos de la superinteligencia artificial cuántica", presentada por el periodista español, Ignacio Ramonet.

Así mismo se impartió el panel por Andrés L. Mateo Enfoque histórico-cultural: desinformación como herramienta de control político, con especial referencia el periodo Trujillista. Mientras que Rosario Espinal abordó el tema “Enfoque sociopolítico: efectos de la manipulación informativa en la democracia y la opinión pública en entornos electorales.