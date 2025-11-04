Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

En RD la información enfrenta amenazas, revela el Indotel

Guido Gómez Mazara dijo que esto sucede cuando al menos el 88.5% de la población, más de la mitad, tiene acceso a internet, pero no cuenta con las herramientas para confrontar la información.

Guido Gómez MazaraJosé Alberto Maldonado

Elkys CruzSanto Domingo, RD

República Dominicana enfrenta un severo desafío ante la desinformación, ya que la mayoría de la información que circula es falsa y se transmite a gran velocidad.

Esto lo reveló el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, durante la apertura al panel: "Democracia frente a los efectos de la manipulación informativa", realizado en la Universidad Iberoamericana (Unibe) este martes.

"En la República Dominicana, el 62 % de la información que se genera es más del 70 %; la reproduce de manera falsa y una mentira transita 6 veces con mayor velocidad que una verdad", sostuvo Gómez.

Explicó que esto sucede cuando al menos el 88.5 % de la población, más de la mitad, tiene acceso a internet, pero no cuenta con las herramientas para confrontar la información que recibe.

Lo que implica que "políticas mentirosas" circulan entre 10.4 millones de ciudadanos. Por esta y otras razones consideró necesario abordar el tema.

El mismo será abordado desde expertos nacionales e internacionales, quienes expondrán sus posiciones ante la reciente situación de carácter nacional.

Más acerca de la conferencia

Pasadas las 10:30 de la mañana, el panel "Democracia frente a los efectos de la manipulación informativa" dio inicio con una culminación hasta el mediodía.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con la amenaza que enfrenta la información a nivel mundial con la llegada de la era digital.

Estos temas abarcan desde información y manipulación mediática. La democracia frente a los nuevos desafíos de la superinteligencia artificial cuántica", presentada por el periodista español, Ignacio Ramonet.

Así mismo se impartió el panel por Andrés L. Mateo Enfoque histórico-cultural: desinformación como herramienta de control político, con especial referencia el periodo Trujillista. Mientras que Rosario Espinal abordó el tema “Enfoque sociopolítico: efectos de la manipulación informativa en la democracia y la opinión pública en entornos electorales.

