Iglesia católica apoya iniciativa "Déjala Ir" contra feminicidio

La Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) presentó un documento de apoyo a la iniciativa "Déjala ir", un conjunto de reformas del Congreso Nacional que busca prevenir el feminicidio y promover relaciones en el entorno familiar.

Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana, expresó su descontento con la difusión de violencia a través de las redes sociales y la normalización con que la sociedad admite las conductas violentas en los hogares.

"El Estado y la familia, cada uno desde su ámbito, deben trabajar unidos para construir una cultura de paz, equidad y corresponsabilidad", señaló Concepción durante una rueda de prensa en la CED.

Asimismo, destacó que se necesita atención en las políticas públicas que garanticen oportunidades justas de educación, empleo, vivienda digna para las familias, que promuevan la conciliación entre el trabajo y la vida familiar.

También, apoyo integral a las madres solteras víctimas de violencia y a los adultos mayores abandonados por sus familias.

Ante los desafíos que enfrentan las familias, la Comisión Nacional reafirmó su compromiso de acompañarlas pastoralmente, especialmente aquellas que enfrentan fragilidades: matrimonios en crisis, hogares monoparentales, familias migrantes, adultos mayores solos y jóvenes que buscan sentido a sus vidas.

Sobre caminata por la familia

Como cada año, la Iglesia católica realiza su caminata “Un paso por mi familia”, como parte de su lucha por la unión y los valores dentro de las familias dominicanas.

Este 2025 la congregación se realizará el domingo 23 de noviembre bajo el lema “Un paso hacia la Pascua” y contará con la participación de todas las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos y grupos apostólicos.