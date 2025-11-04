Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Entidad cierra financiación de Larimar City & Resort

CLERHP Estructuras, S.A. anunció la aprobación de una una línea de crédito de 15 millones de dólares, destinada a impulsar el proyecto de construcción de más de 8,000 viviendas de su proyecto Larimar City & Resort, en Punta Cana, en el país.

CLERHP Estructuras, S.A. anunció la aprobación de una una línea de crédito de 15 millones de dólares, destinada a impulsar el proyecto de construcción de más de 8,000 viviendas de su proyecto Larimar City & Resort, en Punta Cana, en el país. “Este paso reafirma la confianza del mercado en CLERHP y en el potencial transformador de Larimar City & Resort”, señaló Juan Andrés Romero, presidente de CLERHP.

CLERHP Estructuras, S.A., una compañía española cotizada en BME Growth, ha completado la financiación de su proyecto Larimar City & Resort, lo que consolida su estructura financiera y liderazgo en desarrollo urbano sostenible en la región del Caribe. La empresa informó que Mercantil Banco, S.A., con sede en Panamá, aprobó impulsar la construcción de las fases 1 y 2 de viviendas en el complejo Larimar City & Resort lo que refuerza la confianza del sistema financiero en la solidez del grupo y en su modelo de gestión internacional, lo que contribuye al afianamiento de la inversión extranjera en el país.

Indica, asimismo, que de forma paralela CLERHP ha iniciado un programa de bonos por 75 millones de dólares en la Bolsa de Panamá (Latinex), con Mercantil Servicios Financieros Internacional y Quijano & Asociados.

