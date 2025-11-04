Edickson Herrera y William Durán Jerez: Guía básica para entender este caso de narcotráfico

William Durán Jerez, Edickson Herrera y José Eduviges Aponte Torres son tres hombres que comparten una misma acusación: tráfico de drogas con dirección a los Estados Unidos.

Durán Jerez es un militar que fue retirado en 2009 por el expresidente Leonel Fernández; Herrera un regidor militante por el Partido Revolucionario Moderno y Aponte Torres, un vendedor de drogas que completa el trío de la acusación realizada por las autoridades de Florida.

Según la imputación estadounidense, los hombres conspiraron y distribuyeron al menos cinco kilos de cocaína hacia la nación norteamericana entre mayo de 2020 y noviembre de 2022.

Aceptación de culpa

El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue José Eduviges Aponte Torres que colocó su firma el 18 de septiembre de 2025.

Asimismo, Durán Jerez firmó su culpabilidad y colaboración el 24 de septiembre del presente año.

Por su parte, Edickson Herrera aceptó su culpabilidad el 6 de octubre de 2025, a pesar de declararse inocente el 10 de julio del mismo año. Además, a través de un comunicado en conjunto con William Durán Jerez, indicó su compromiso para hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera.

Posibles condenas

Las condenas pueden ir desde diez años de prisión hasta cadena perpetua.

De igual forma, la corte tomará en cuenta la colaboración que han prestado para ahorrarle al Estado llegar a un juicio de fondo, donde según los documentos de las autoridades serían encontrados culpables de todas formas por la abundante carga probatoria del expediente.

Los inculpados fueron señalados de obtener la droga en Sudamérica, después trasladarla a República Dominicana y posteriormente llevarla al Sur de Florida en Estados Unidos.

La inculpación se produjo el 5 de marzo y las sentencias serán dictadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026.