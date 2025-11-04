Danilo Medina y Raquel Peña acuden a actos fúnebres de Marcelo Bermúdez

El expresidente Danilo Medina y la vicepresidenta Raquel Peña coincidieron este martes en la funeraria Fuente de Luz, ubicada en la avenida Circunvalación Norte de Santiago, donde acudieron a expresar sus condolencias a los familiares del empresario y luchador antitrujillista Marcelo Bermúdez Estrella (Milito), fallecido a los 91 años de edad a causa de complicaciones de salud.

Durante las honras fúnebres, Medina y Peña compartieron breves momentos con los parientes del destacado empresario, a quienes transmitieron su solidaridad por la pérdida de una figura emblemática de la sociedad santiaguera.

El exmandatario Danilo Medina resaltó la trayectoria de Bermúdez como un hombre comprometido con las causas sociales y políticas del país, recordando además su vínculo con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Don Marcelo dedicó su vida a las luchas sociales y políticas de este país. Terminó su vida política en el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual es un honor para nosotros, ya que fue miembro de su comité central. Esta fue la casa del compañero Juan Bosch aquí en Santiago. Yo lo conocí visitándolo con Don Juan en su hogar, donde compartí con toda su familia”, expresó Medina.

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña destacó el legado democrático y moral que deja Bermúdez, a quien definió como un ejemplo de compromiso con la libertad nacional.

“Estamos aquí dándole el pésame a todos los hijos, a doña Margarita, y a todos los familiares de Don Marcelo. Fue un hombre que luchó por la libertad de la República Dominicana contra Trujillo, y realmente fue una persona de mucha valía que nos deja un gran legado de valores y de defensa de la democracia, por la cual él luchó tanto”, manifestó Peña.

“Recordarlo con agradecimiento es lo que nos toca como país, y emular todo lo que él hizo en favor de la democracia. Hoy el presidente de la República declaró día de duelo nacional en honor a su vida y memoria”, agregó la vicemandataria.

En el acto fúnebre estuvieron presentes la gobernadora provincial Rosa Santos, el director general de Coraasan Andrés Cueto Rosario, así como los dirigentes políticos Alejandrina Germán, Carlos Amarante Baret y Ramón “Monchy” Fadul.

También acudió el exlegisladores Demóstenes Martínez, así como el ex gobernador Raúl Martínez y Ana Domínguez, quienes expresaron su respeto y admiración por la trayectoria del fenecido empresario.

Asimismo, se dieron cita antiguos compañeros de lucha de Bermúdez, entre ellos Fidelio Despradel, Rafael Reyes y Ramón Valerio (Monchy), quienes destacaron su firmeza y compromiso en los años de resistencia contra la dictadura trujillista.

Despradel, veterano combatiente y compañero de Bermúdez en el movimiento del 14 de Junio, recordó con profunda emoción los días compartidos junto a él en las montañas de Manaclas.

“Nosotros, Marcelo y yo, estuvimos juntos en la Manacla y en el 14 de Junio. Marcelo era una persona especial, ejemplar, siempre en la primera fila cuando había que cumplir con una tarea. Durante aquellos días difíciles mantuvo un comportamiento intachable, lleno de disciplina y compromiso”, relató Despradel.

Marcelo Bermúdez Estrella fue una figura respetada en Santiago por su liderazgo empresarial y su participación activa en la lucha por la democracia durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, dejando una huella profunda en la historia política y social del país.