Condenan a 20 años de prisión a teniente coronel de la Policía por muerte de joven en Los Ríos

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al teniente coronel de la Policía Nacional, Raúl Francisco Suriel Arias, tras ser encontrado culpable del asesinato de un joven de 28 años, durante un incidente ocurrido en diciembre de 2024, en el sector Los Ríos.

El tribunal presidido por la jueza suplente Leticia Martínez Novoa, condenó además al coronel al pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los familiares del joven Gregory Mena Montero.

Asimismo, el tribunal integrado por las juezas Evelyn Rodríguez y Yuleika Henríquez Romero, dispuso que la pena impuesta se cumplida en Operaciones Especiales, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste y fijó para el 26 de este mes la lectura íntegra de la sentencia.

Las juezas tomaron la decisión, tras acoger el dictamen presentado por el ministerio público, representado por los fiscales litigantes Cynthia Bonetti y Carlenny Camilo, quienes habían pedido declararlo culpable de los hechos imputados.

Según la acusación el incidente comenzó cuando Mena Montero fue señalado por dos ciudadanos de haber atropellado a un motociclista en la avenida Nicolás de Ovando.

Asegura que tras el occiso ignorar un llamado de alto realizado por el imputado y otros agentes, Mena Montero fue perseguido hasta la calle La Fe, donde el tráfico lo obligó a detenerse.

En ese momento, el teniente coronel Suriel Arias actuó de manera agresiva y se le imputa haber golpeado a Mena Montero con su arma de reglamento, una pistola Glock calibre 9 mm, y posteriormente dispararle en el rostro, causándole la muerte, según la autopsia certificada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los acompañantes de la víctima, incluida Erica de la Cruz Acosta, huyeron del lugar tras el disparo, sin que los agentes intenten impedirlo.