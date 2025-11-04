Los CEO de cadenas hoteleras reconocen labor de David Collado

Los CEO de cuatro de los principales grupos hoteleros a nivel internacional desatacaron el liderazgo de David Collado en el sector turístico mundial y la gran labor desarrollada al frente del Ministerio de Turismo de su país.

Los CEO de los grupos Meliá, Iberostar, Piñero y Four Season Hotels & Resorts coinciden en reconocer la gran labor desarrollada por el ministro Collado a nivel nacional e internacional.

Alejandro Reynal, CEO mundial de Four Season Hotels & Resorts, con más de 24 mil habitaciones en 44 países, definió al ministro Collado como un gran líder, tras calificar de “increíble” los logros alcanzados en su gestión.

Gabriel Escarrer, presidente y CEO del Grupo Meliá International.Fuente externa

El empresario citó logros tangibles de Collado como es la “recuperación del turismo post pandemia, la inversión extranjera en el sector turismo, la inversión en infraestructura, todos los nuevos destinos que se han desarrollado y el foco en la sostenibilidad”.

Gabriel Escarrer, presidente y CEO del Grupo Meliá International, con más de 94,000 habitaciones en 40 países, calificó de impresionante los logros alcanzados por Collado en cinco años de gestión como ministro de Turismo de República Dominicana.

Aseguró que gracias a esa eficiente labor “República Dominicana sigue batiendo récords en llegada de turistas y más importante récord en gastos turísticos, año tras años”.

Sabina Fluxá, vicepresidente y CEO del Grupo Iberostar, con más de 31,500 habitaciones en 14 países, dijo que ha sido testigo de una gestión verdaderamente eficiente, como la desarrollada por Collado al frente del Ministerio de Turismo de su país.

Entiende que el reconocimiento que le otorgó ONU Turismo a Collado “refleja una visión estratégica clara, una gestión muy eficiente, un liderazgo comprometido con el desarrollo sostenible, la innovación y la excelencia del turismo de República Dominicana”.

Sabina Fluxá, vicepresidente y CEO del Grupo Iberostar.Fuente externa

En tanto, Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero, con más de 13 mil habitaciones en España, México, Jamaica y República Dominicana, también reconoce el extraordinario trabajo que ha realizado Collado para convertir a su país en un referente del turismo mundial.

Alejandro Reynal, CEO mundial de Four Season Hotels & Resorts.Fuente externa