Abinader destaca importancia de transparencia y eficacia del gasto público

El presidente Luis Abinader participó en la apertura del 52º Seminario Internacional sobre Presupuesto Público que aborda temas como la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y la distribución del ingreso en América Latina y el Caribe.

Se trata de un escenario propicio para promover la transparencia y eficacia del gasto público, llevando cada vez más bienestar a la ciudadanía, recalcó el mandatario; el mandatario consideró fundamental la presentación y discusión de políticas exitosas que puedan ser replicados en las demás naciones.

De igual modo, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, resaltó la importancia y el interés del gobierno en planificar presupuestos más estratégicos, sostenibles y transparentes que mejoren la calidad el gasto, garanticen la sostenibilidad fiscal y consoliden la confianza en las finanzas públicas.

En sus palabras, reiteró además que el Gobierno está inmerso en un proceso de modernización y fortalecimiento institucional que busca hacer frente a las tensiones geopolíticas y desafíos económicos globales.

Este año, el seminario se lleva a cabo bajo el lema “La geopolítica internacional y la fiscalidad en tiempos de transformación global”.

Hacer frente a problemas comunes

De su lado, José Luis Araya, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), dijo que la política fiscal de cada país es el eje que le permite “amortiguar” las problemáticas sociales, por lo que “este seminario intentará dar respuesta a algunos de los problemas que plantea la situación actual”.

Organización

Algunos de los países participantes son Argentina, Chile, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica y Guatemala.

El seminario, que este año se celebra en la República Dominicana, se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre, y es organizado por la Dirección General de Presupuesto junto a la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), cuyo objetivo es mejorar el diseño presupuestario y la administración financiera a nivel nacional, provincial y municipal en los países de América Latina y el Caribe.