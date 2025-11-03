Villa González: Muere ciudadano haitiano al caer a un canal de riego durante persecución policial

Fue recuperado el cuerpo sin vida de un ciudadano haitiano que cayó a un canal de riego en el municipio de Villa González, provincia Santiago, luego de una supuesta persecución por parte de agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército de la República Dominicana.

El hecho ocurrió la tarde del pasado sábado, cuando el extranjero se desplazaba en una motocicleta junto a otro compatriota. De acuerdo con versiones de familiares, ambos intentaron huir al ver a los agentes, por temor a ser deportados.

En medio de la persecución, presuntamente una patrulla policial habría empujado a los hombres, provocando que cayeran al vacío. Uno de ellos murió y el otro logró salvarse.

El cuerpo del occiso fue recuperado del canal por miembros de la Defensa Civil y otros organismos de rescate, mientras que el médico legista realizó el levantamiento del cadáver la mañana de este lunes.

Posteriormente, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Santiago, para los estudios correspondientes.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una versión oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes extraoficiales vinculadas al cuerpo del orden negaron que los agentes hayan provocado el hecho.

Las autoridades mantienen bajo investigación a algunos familiares y al acompañante del fallecido, quien sobrevivió al incidente, para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia.