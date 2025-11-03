Ante señalamientos sobre evaluación de jueces, Antoliano señala que el CNM actuó apegado a la ley

Ante los diferentes señalamientos efectuados contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el procedimiento de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, manifestó que el consejo actuó apegado a la ley y a la Constitución de la República.

Al ser señalado por el presidente Luis Abinader para responder la inquietud presentada por un periodista durante LA Semanal, el consultor detalló que los consejeros llevaron a cabo el proceso acorde a lo establecido tanto en la Constitución como el reglamento que rige al Consejo Nacional de la Magistratura.

Justo este lunes, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) puso en duda la “objetividad” con el que se llevó a cabo el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte. Finjus señaló que luego de dar lectura de las actas publicadas por el CNM sobre el pasado proceso de evaluación, detectó una serie de preocupaciones que sugieren una aplicación no claramente definida de los criterios.

Finjus recordó que, si bien la Constitución otorga al CNM la atribución de evaluar a los jueces, este mandato debe ejercerse conforme a los principios de Estado social y democrático de derecho, la separación de poderes y las garantías de independencia judicial.

Cabe destacar que los jueces de la Suprema Corte, Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón y Manuel Read Ortiz no fueron ratificados en sus puestos luego del proceso de evaluación de desempeño llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El acta CNM 010-25 indica que Pilar Jiménez no fue ratificada debido a que los consejeros que votaron en su contra consideraron “inoportuno” el criterio de posponer la aplicación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, sin que el legislador hubiese diseñado un escenario de vacío legal para ello; el argumento para Ferrer Landrón fue que el rendimiento de este “no satisfacía” los aspectos técnicos en el artículo dos del reglamento 01-2025.

En ambos casos la votación estuvo empate, por lo que el voto calificado del presidente Luis Abinader fue lo que decidió en contra de la continuidad de ambos magistrados.