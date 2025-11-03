Disminuyen las lluvias este lunes; se esperan algunos aguaceros en la tarde

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este lunes se espera que en horas de la mañana el cielo se mantenga con poca nubosidad debido a partículas del polvo del Sahara.

Para la tarde, el Indomet indica que este panorama cambie, registrándose aguaceros acompañados de tronadas aisladas sobre provincias de las regiones sureste, suroeste y la Cordillera Central.

En ese sentido, estas lluvias se esperan sobre San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elias Piña, Dajabón y algunos municipios del Gran Santo Domingo, en especial en Santo Domingo Norte.

El Indomet descontinua todos los niveles de alerta por posibles riesgos e inundaciones en las provincias que se mantenían vigente.

En las últimas dos semanas el país se mantuvo bajo alerta por incidencia de la tormenta Melissa, convertida luego en huracán, este fenómeno dejó fuertes lluvias que provocaron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierras en provincias del país, especialmente en la zona suroeste.