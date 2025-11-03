Ministerio de Trabajo recuerda que feriado por el "Día de la Constitución" será este 10 de noviembre

El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la comunidad empresarial y trabajadora nacional que este jueves 06 de noviembre, marcado en el calendario como el "Día de la Constitución", se trabaja en horario normal y el feriado se traslada para el lunes 10 del mismo mes.

Las labores cotidianas se reintegran el martes 11 de noviembre de acuerdo a lo establecido en la Ley 139-97, según la aplicación de los días feriados.

Esta ley sostiene que si los días feriados del calendario coinciden con los días de semana martes, miércoles, jueves o viernes, entonces serán trasladados de fecha con el objetivo de no desorganizar el ritmo laboral, provocando pérdidas en la producción y comercialización de bienes y servicios, en especial en el proceso productivo de las industrias de ciclo continuo.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todas las instituciones públicas y privadas del país.