Listín Diario recibe la XX promoción de su programa de pasantía

La Editora Listín Diario recibió a la nueva promoción de su programa de pasantía “Periodistas por un año, Luis Beiro Álvarez”, en un acto en el que se despidió a los integrantes del periodo 2024-2025.

Al recibir a la nueva promoción, Miguel Franjul, director del periódico, explicó a los nuevos periodistas que la línea trazada por el diario es la de poner de relieve los problemas de la ciudadanía, en especial de los más vulnerables, en cada cobertura que se realiza.

Les dijo que ingresaban a una sala de redacción abierta, donde cada uno de los compañeros estaba en disposición de ayudarles a completar su formación profesional.

Por igual dijo que cada promoción que llega al “periódico de los dominicanos” suele dar la talla al asumir las asignaciones e ideas del cuerpo ejecutivo del diario.

Franjul destacó que el Listín es una casa abierta para los que salen del programa de pasantía y valoró el entusiasmo y dinamismo de don Luis Beiro, coordinador del programa de pasantía que ya cumple 20 promociones.

Beiro aprovechó para comentarle a la nueva promoción que siempre estaba dispuesto a ayudarles y acompañarles en su proceso de formación.

Los nuevos integrantes del diario son Camila Mateo, de 21 años y de la Universidad Católica de Santo Domingo; Yarina Núñez de León, de 23 años, de O&M; Josué Batista, 20 años, OYM; Nayrobi Cruz Jiménez, 21 años, Universidad Católica Santo Domingo; Diana del Rosario, 20 años, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm); Yoely María González, 22 años, Universidad Católica Santo Domingo; Keyly Masiel Martínez, 20 años, Universidad Autónoma de Santo Domingo; Nikauly García, 23 años, OYM; Eva Brito, 18 años, Escuela de Diseño Chavón y Rafelina Hidalgo, de Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En la actividad, Larissa Espinal, gerente de Gestión Humana de la empresa, valoró la iniciativa y dijo esperar que sea de gran provecho para los estudiantes que desde el martes forman del programa de pasantía.

Espinal dijo que se trata de un programa ya maduro, en el que los estudiantes completan y perfeccionan las habilidades que han ido desarrollando en las aulas universitarias.

Los nuevos integrantes fueron sometidos al menos a cinco pruebas que midieron sus capacidades ortográficas y para la redacción de notas, junto con entrevistas presenciales en la sede del diario con un jurado mixto compuesto por periodistas y editores de planta.

El programa de pasantía “Periodistas por un año, Luis Beiro Álvarez”, en es un pacio de practicas profesionales remuneradas que organiza el Listín. El programa fue una iniciativa ideada por el periodista Cherny Reyes en 2005.

La promoción saliente de periodistas estuvo integrada por Nalphy Martínez, Lisbeth Chalas y Elkys Cruz, quienes se quedarán laborando en el diario. Además lo integraban María Isabel Heyaime Germán, Yeilin Peña, Minelfy Ureña, Karina Gamboa, Sharazade Rodríguez, Rosy Santana.

En Santiago estuvieron Nanyelly Fernández y Jennifer Leomara.