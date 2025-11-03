Justifican inclusión de ministerios de Educación e Interior y Policía en procedimientos de compras de emergencia

El presidente Luis Abinader justificó la inclusión de los ministerios de Educación e Interior y Policía dentro de las instituciones que podrán realizar compras y contrataciones de bienes, servicios y obras para ser utilizadas en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa, tras la declaratoria de emergencia nacional.

El mandatario señaló que en el caso del Ministerio de Interior y Policía se incluyó debido a que las ayudas que se entregaran a los ayuntamientos de las comunidades afectadas se deben de entregar a través del mismo.

“Por lo tanto para las ayudas que le vamos a dar a muchos ayuntamientos que han tenido muchísimos gastos extras es a través del Ministerio de Interior y Policía”, argumentó el gobernante.

Con relación al Ministerio de Educación, Abinader señaló que fue incluido debido a la cantidad de escuelas afectadas por el paso del fenómeno atmosférico.

“Ahí se tiene que actuar rápido para que las clases no se detengan o que se pierdan la menor cantidad de días clases posibles. Que son en esa parte justificadas”, señaló el mandatario durante el desarrollo de LA Semanal con la Prensa.

Además de las instituciones mencionadas, las demás entidades autorizadas para los procedimientos son los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Administrativo de la Presidencia, Turismo, el Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-Cal).

También la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), comisiones Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; los institutos Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Estabilización de Precios (Inespre), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Además, podrán hacer uso de estos recursos las empresas Transmisión Eléctrica (ETED); las distribuidoras de Electricidad del Este (Edeeste), del Norte (Edenorte), del Sur (Edesur) y Defensa Civil.

El decreto 627-25 establece que las entidades deberán gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

De igual forma, deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, debiendo difundirlo a través del Portal de la institución, así como en el Portal Transaccional, dentro de los 15 días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia.

El jefe del Estado declaró contrataciones de emergencia nacional por una duración de 30 días, a partir de la emisión del decreto.