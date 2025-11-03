Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

JCE: Constitución solo reconoce matrimonio entre hombre y mujer

La JCE apuntó que la Carta Magna en su artículo 55 solo reconoce el matrimonio civil o religioso entre un hombre y una mujer.

La sede de la Junta Central Electoral en Santo Domingo.

La sede de la Junta Central Electoral en Santo Domingo.Listín Diario

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

La Junta Central Electoral (JCE) reiteró este lunes que conforme a lo establecido en la Constitución dominicana solo los oficiales del Estado Civil, las iglesias católicas y las iglesias religiosas están facultados para oficiar matrimonios.

“Al tenor de lo establecido en la Constitución dominicana y en las leyes Núms. 4-23 y 198-11, los oficiales del Estado Civil, las iglesias católicas y las iglesias religiosas (debidamente acreditadas) son los únicos facultados para celebrar u oficiar matrimonios en la República Dominicana”, manifestó.

La JCE también apuntó que la Carta Magna en su artículo 55 solo reconoce el matrimonio civil o religioso entre un hombre y una mujer.

Así lo explicó el organismo en un comunicado, el cual fue difundido luego de que se hiciera pública una ceremonia entre dos hombres, oficiada por el exembajador de Estados Unidos en la República Dominicana, Wally Brewster.

“La JCE establece que la institución no ha celebrado, oficiado ni registrado, ni celebrará, ni registrará ningún matrimonio violatorio a la Constitución dominicana y a la ley”, indica el comunicado.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados