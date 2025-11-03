JCE: Constitución solo reconoce matrimonio entre hombre y mujer

La Junta Central Electoral (JCE) reiteró este lunes que conforme a lo establecido en la Constitución dominicana solo los oficiales del Estado Civil, las iglesias católicas y las iglesias religiosas están facultados para oficiar matrimonios.

“Al tenor de lo establecido en la Constitución dominicana y en las leyes Núms. 4-23 y 198-11, los oficiales del Estado Civil, las iglesias católicas y las iglesias religiosas (debidamente acreditadas) son los únicos facultados para celebrar u oficiar matrimonios en la República Dominicana”, manifestó.

La JCE también apuntó que la Carta Magna en su artículo 55 solo reconoce el matrimonio civil o religioso entre un hombre y una mujer.

Así lo explicó el organismo en un comunicado, el cual fue difundido luego de que se hiciera pública una ceremonia entre dos hombres, oficiada por el exembajador de Estados Unidos en la República Dominicana, Wally Brewster.

“La JCE establece que la institución no ha celebrado, oficiado ni registrado, ni celebrará, ni registrará ningún matrimonio violatorio a la Constitución dominicana y a la ley”, indica el comunicado.