Hubieres denuncia incumplimiento del Gobierno en el subsidio de Bonogás y pensiones para choferes

El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, llamó al gobierno a cumplir con la promesa de otorgar el subsidio de Bonogás a los choferes, así como pensiones dignas a los conductores con edades avanzadas.

Hubieses destacó que más de 4,000 choferes de Fenatrano no cuentan con el subsidio proporcionado por el Gobierno y reclamó que este combustible está siendo distribuido a funcionarios y otros objetivos.

“Lo que está malo son esos RD$50 millones en combustible que le dan a Barrick Gold y a todos los demás. Eso es lo que está malo, solo en combustible. USD$ 1,700 millones a los generadores eléctricos cada año. Eso es lo que está mal”, puntualizó durante una rueda de prensa en la sede del Partido Movimiento Rebelde.

De igual manera, el sindicalista aseguró que los transportistas no subirán el precio del pasaje, aunque esto represente una pérdida en sus ganancias.

Sobre pensiones

Hubieres aseguró que, como líder de la federación de choferes, velará por pensiones para los trabajadores que tienen edades avanzadas y no han sido beneficiados con una ayuda económica digna para cubrir sus medicamentos.

"Cientos y cientos de choferes, de carros, de guaguas, de camiones, ya con edad avanzada, con 60 años adelante, no tienen dónde conseguir una pensión”, afirmó.

Hubieres hizo un llamado a la "democratización de los subsidios", no oponiéndose a las pensiones especiales para la población, sino pidiendo que el apoyo se extienda a la gran masa de trabajadores que lo necesitan.

"Nosotros saludamos que haya unas 85 mil pensiones especiales. No nos oponemos, al contrario. Porque hay que democratizar los subsidios y las subvenciones para que les lleguen a todos”, dijo.

Agregó que, de no ser cumplidas las peticiones realizadas, la federación realizará movilizaciones en diferentes localidades.