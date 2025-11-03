RD anuncia posposición de la Cumbre de las Américas y dice ahora se haría en 2026

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), anunció la posposición de la celebración de la “Décima Cumbre de las Américas”, señalando que actualmente existen “profundas divergencias” que dificultan la ejecución de un “dialogo productivo” en la región.

"Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan", señala el comunicado dominicano.

Otra de las causas fue el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe.

A través de un comunicado de prensa, el Mirex resaltó que el Gobierno dominicano cumplió con todas las solicitudes para “garantizar” el éxito del evento.

“República Dominicana propuso su candidatura para sede de la Décima Cumbre de las Américas durante la Novena, celebrada en Los Ángeles, California, EE.UU., en junio de 2022. La Asamblea General de la OEA la aprobó por aclamación ese mismo año, en Lima, Perú. Desde aquel momento, el Gobierno dominicano ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito del evento. Este esfuerzo incluyó la coordinación logística con la OEA y todas las organizaciones involucradas. El país ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación.

El Mirex resaltó que la decisión de la posposición fue consensuada tanto con Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave; además de consultar al el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Agradecemos todos los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave: países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales. República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional”, exclama el comunicado.

El evento había presentado varias críticas de actores internacionales luego de que se anunciara la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba provocando que países como Colombia y México desistieran de participar.

