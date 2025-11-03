Estados Unidos apoya decisión de posponer Cumbre de las Américas

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, apoyó la decisión del Gobierno Dominicano de posponer la décima edición de la Cumbre de las Américas, la cual estaba pautada a realizarse el cuatro y el cinco de diciembre en Punta Cana.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que se mantendrán colaborando con la República Dominicana para planificar un “evento productivo” en el 2026.

“En nombre de los Estados Unidos, agradecemos al presidente Abinader su amistad y su disposición a ser anfitrión de la Cumbre de las Américas. Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos”, dice la publicación de Rubio en la red social.

La noche de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) comunicó la decisión de posponer la realización de la cumbre señalando que actualmente existen “profundas divergencias” que dificultan la ejecución de un “dialogo productivo” en la región.

"Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan", señala el comunicado dominicano.

A través del mismo, el Mirex resaltó que el Gobierno dominicano cumplió con todas las solicitudes para “garantizar” el éxito del evento.

La cancillería dominicana resaltó que la decisión de la posposición fue consensuada tanto con Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave; además de consultar al el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El evento había presentado varias críticas de actores internacionales luego de que se anunciara la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba provocando que países como Colombia y México desistieran de participar.