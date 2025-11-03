Destruyen tramo de la Circunvalación de Baní para corregir grietas

A solo dos meses de su puesta en servicio, la circunvalación de Baní, provincia Peravia, registró daños en sus tramos. La reparación de estas fallas conllevó la destrucción de una parte de la vía, sin que se hicieran públicas las razones que motivaron esta medida.

Luego de que Listín Diario hiciera eco de los daños constatados en la nueva carretera, el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), inició los trabajos de reparación.

Hoy, el tránsito por la vía no es posible. Está interrumpido debido a la presencia de equipos y objetos de la entidad.

Este lunes, reporteros de este medio visitaron y observaron las labores de construcción en la referida vía. Reporteros evidenciaron que en todo el perímetro las brigadas de la entidad estatal están con las respectivas maquinarias y materiales de construcción.

Allí, montañas de arena bordean la calle, así como las huellas de maquinarias y excavadoras que evidencian la reciente intervención de las autoridades.

Sin embargo, debido a que las brigadas de MOPC se negaron a ofrecer declaraciones ante la prensa, alegando falta de autorización, aún se desconocen las razones específicas y las evaluaciones técnicas que justifican la destrucción y posterior reconstrucción de la vía.

Además, impedían la toma de fotografías que documentaran el hecho.

Reporte de las grietas

El pasado 25 de octubre este diario publicó la información acerca de las diversas grietas evidenciadas en la carretera, en la entrada de Galeón.

Desde ese momento, en la infraestructura vial se observó que más de tres objetos de plástico son utilizados por las autoridades para impedir que los conductores sobrepasen las hendiduras visualizadas en la nueva edificación.

Sobre su inauguración

La Circunvalación de Baní, con una longitud de 19.8 kilómetros y 17 puentes, fue inaugurada el 14 de agosto por el presidente Luis Abinader.

La construcción de esta vía inició el 20 de noviembre del 2020, cuando el presidente de la República, junto al entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, anunció que la vía sería terminada en septiembre del 2021, pero no fue así.

En aquella ocasión se anunció que el costo de la obra estaría en 2,200 millones de pesos, pero tres años después se realizó otra licitación por más de tres mil millones de pesos, lo que estaría elevando el costo de esta carretera a cerca de los seis mil millones de pesos.

La construcción de la Circunvalación Baní, según habían detallado los contratistas de la obra desde sus inicios, constó de unos 19.8 kilómetros de longitud, con dos carriles; uno de ida y otro de regreso.

Cada uno de estos carriles tiene 3.65 metros de ancho y un paseo de 2.5 metros en ambos extremos.