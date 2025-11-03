Abinader irá a Brasil a solicitar “justicia climática”

El presidente Luis Abinader dijo que tanto él como una “delegación importante” de su Gobierno participarán en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el clima, la cual se celebrará en la ciudad de Belém, en Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025.

Al ser consultado durante La Semanal, el mandatario manifestó que asistirán a esa conferencia a solicitar “justicia climática” a los países participantes en esa conferencia.

“Muchas veces nosotros cumplimos con todo lo que nos requieren los organismos internacionales, en términos de protección al medio ambiente, delimitaciones de industrias, pero nuestras islas apenas producen 0.01 por ciento del daño; sin embargo, estas islas son las que reciben el 20 % del daño causado por el cambio climático y yo le puedo decir que nosotros lo que vamos a pedir allá en esos fórum es justicia climática”, argumentó Abinader.

El gobernante señaló que ese pedimento se realizará junto a los países que forman parte de la Comunidad del Caribe (Caricom).

“Es decirles que nosotros somos los que más nos afectamos, sin embargo somos los que menos contaminamos”, exclamó Abinader.

La conferencia de la ONU sobre el clima reunirá a líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para debatir las medidas prioritarias para hacer frente al cambio climático. La trigésima edición de la misma se centrará en los esfuerzos necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, la presentación de nuevos planes de acción nacionales (NDC) y los avances en los compromisos financieros contraídos en la pasada versión.