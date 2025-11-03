Por saturación de los suelos el COE mantiene 10 provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este lunes 10 provincias en alerta verde por la saturación de los suelos ante los efectos de una vaguada y onda tropical sobre territorio nacional.

Las provincias en alerta son Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, Barahona, Peravia, La Romana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San José de Ocoa.

Se declara en alerta verde ante expectativas de un fenómeno, que permite prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

El COE descontinua alertas para Monseñor Nouel, Montecristi, Dajabón, Pedernales, San Juan, Duarte, Santiago, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Independencia, Puerto Plata, Valverde y Azua.

En cuanto a las condiciones marítimas, se les recomienda a operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto desde Isla Beata, en Pedernales, hasta playa San Rafael, en Barahona y desde Cabo Engaño en La Altagracia hasta Isla Saona en La Romana.

El resto de la costa debe navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales.

En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Punta Manglares, en el Seibo, se recomienda permanecer en puerto.

Resto de las costas tienen condiciones normales.

Los residentes de Presa Jigüey, Los Mineros, Los Naranjos y El Rosalito. Presa Aguacate Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispa, Presa Valdesia, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao y Contra-embalse Las Barias: Semana Santa, Yaguate, Las Barias, Pizarrete y Humachon deben tomar las precauciones necesarias ante las operaciones del Complejo Valdesia-Las Barias para regular la crecida por pronóstico de lluvias en la central de Valdesia.