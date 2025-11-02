Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre arrestado por tráfico de drogas en Ensanche Quisqueya

La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva a Anderson Durán Jiménez, un hombre arrestado en flagrante delito por tráfico de drogas en el Ensanche Quisqueya.

La magistrada ordenó que Durán Jiménez cumpla la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Según la solicitud de medida de coerción del fiscal Manuel Aquino, adscrito al Departamento Investigativo de Drogas y Sustancias Controladas, el arresto fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional que patrullaban la calle José Tapia Brea del referido sector el pasado sábado 25 de octubre.

Los agentes observaron al imputado con una actitud sospechosa frente a un colmado. Al ser requisado, se le ocupó una mochila que contenía varias porciones de drogas, cuya composición fue confirmada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif):

Además de las sustancias controladas, se le ocupó una balanza marca Tanita y la suma de RD$350.00.

El Ministerio Público informó que quedan pendientes de análisis instrumental por cromatografía de gases y espectrometría de masas otras sustancias ocupadas, como una porción de polvo rosado (presumiblemente Tusi), muestras de Molly, dulces alucinógenos y pastillas de colores.

La fiscalía acusa a Durán Jiménez de violar los artículos 5, letra A; 6, letra A; 7, 28 y 75-II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, relativos al tráfico y la posesión de sustancias ilícitas con fines de distribución.