Capotillo se beneficia de programa de la DIDA

Cientos de residentes del sector Capotillo fueron beneficiados con el programa “Ya No Estás Solo: DIDA Contigo”, a través del cual recibieron servicios de orientación sobre coberturas de salud, pensiones y riesgos laborales, aplicación de pensiones solidarias, donación de medicamentos y otros.

La jornada, organizado por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), se desarrolló en la Parroquia Santo Cura de Ars de dicho sector y estuvo encabezada por Elías Báez, director de la DIDA.

Báez informó que el programa llevará a los barrios del país servicios de orientación y defensa que requiere la ciudadanía, garantizando que las personas con menos recursos o con mayores dificultades de acceso puedan recibir asistencia oportuna, información veraz y apoyo en la gestión de sus derechos en temas de salud, pensiones y riesgos laborales.

Báez indicó que este programa forma parte de la estrategia de la expansión de servicios que impulsa la DIDA orientada a eliminar las barreras geográficas, económicas y sociales que limitan el acceso a la información sobre la seguridad social. Destacó que para acercar más los servicios a la población, la DIDA también habilitó una línea telefónica 24 horas en el 809-472-1900, ofrece asistencia en línea a través de las redes sociales @didardo, de la página web dida.gob.do y de manera presencial en oficinas en 16 provincias.