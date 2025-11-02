Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

seguridad social

Capotillo se beneficia de programa de la DIDA

La institución busca eliminar las barreras geográficas, económicas y sociales que limitan el acceso a la información sobre la seguridad social.

Moradores de Capotillo recibieron atención en salud.

Moradores de Capotillo recibieron atención en salud.

Redacción Listín Diario

Cientos de residentes del sector Capotillo fueron beneficiados con el programa “Ya No Estás Solo: DIDA Contigo”, a través del cual recibieron servicios de orientación sobre coberturas de salud, pensiones y riesgos laborales, aplicación de pensiones solidarias, donación de medicamentos y otros.

La jornada, organizado por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), se desarrolló en la Parroquia Santo Cura de Ars de dicho sector y estuvo encabezada por Elías Báez, director de la DIDA.

Báez informó que el programa llevará a los barrios del país servicios de orientación y defensa que requiere la ciudadanía, garantizando que las personas con menos recursos o con mayores dificultades de acceso puedan recibir asistencia oportuna, información veraz y apoyo en la gestión de sus derechos en temas de salud, pensiones y riesgos laborales.

Báez indicó que este programa forma parte de la estrategia de la expansión de servicios que impulsa la DIDA orientada a eliminar las barreras geográficas, económicas y sociales que limitan el acceso a la información sobre la seguridad social. Destacó que para acercar más los servicios a la población, la DIDA también habilitó una línea telefónica 24 horas en el 809-472-1900, ofrece asistencia en línea a través de las redes sociales @didardo, de la página web dida.gob.do y de manera presencial en oficinas en 16 provincias.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados