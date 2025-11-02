Albergan 5 familias por inundaciones en cañada de Camboya

Al menos cinco familias residentes en la “Cañada de Camboya”, del sector del mismo nombre, fueron sacadas de sus casas y llevadas a lugares seguros, debido a que las fuertes lluvias caídas en Barahona inundaron sus viviendas por el desbordamiento del río “Arroyito”.

El alcalde Míctor Emilio Fernández de la Cruz, entrevistado mientras encabezó las labores de rescate de los organismos de protección civil en el área inundada, confirmó que familias que residen en la Cañada de Camboya, deben ser llevadas a los albergues, previamente identificados por las autoridades.

En ese sentido, confirmó que al menos cinco familias fueron evacuadas y refugiadas en un centro escolar cercano y que, convencen a las demás personas a dejar sus hogares porque, según ha informado el alcalde, los organismos correspondientes pronostican que continuarán los aguaceros.

Al lugar acudieron efectivos del Ejército de la República Dominicana (ERD), adscritos a la Quinta Brigada de Infantería, quienes apoyarían a miembros de la Defensa Civil para evacuar a las familias, en principios convenciéndolos para que lo hagan de "Motu proprio" ante la inclemencia del tiempo.

La gobernadora provincial Oneida Catalina Féliz Medina, contactada vía telefónica por Listín Diario, dijo que las autoridades trabajan de manera sincronizada para hacer frente a la situación del actual temporal de lluvias, las cuales han provocado el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, las cuales han inundado varias viviendas.

Cae pared de centro peninteciario



Caída de pared - Centro de Atención Integral para Adolescenes en Conflicto con la Ley Penal

Las lluvias hicieron colapsar la pared principal que protege el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, que se construye en esta ciudad de Barahona, concretamente en un área de la carretera que comunica al poblado La Guázara con este municipio.

El Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, se inició en el gobierno del entonces presidente Danilo Medina, cuya obra quedó a medio construir, pero no alcanzó el primer período de gobierno del presidente Luis Abinader ni lo que va de su actual mandato para concluir los trabajos e inaugurarla.

También, se encuentra completamente inundada la sede del Colegio Médico Dominicano (CDM), interprovincial Barahona – Pedernales, la cual se encuentra ubicado en la carretera que lleva a la comunidad de La Guázara.

Hay reportes de que el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas este domingo, como resultado de las lluvias, las cuales permanecieron por varias horas seguidas inundó una parte del malecón, una porción del barrio La Playa, las calles Capotillo, así como Beler, del sector “Los Cabareces”.

De igual modo, el periodista José Corniell López, contactado por Listín Diario, informó que varias viviendas del sector Los Guandules, del barrio Palmarito, resultaron inundadas y las familias sacadas de sus casas para salvaguardar sus vidas.

Corniell López, dijo que las lluvias de este domingo sorprendieron a las familias que han visto perder camas, muebles, sillas y otros efectos del hogar, logrando salvar algunas cosas por la rápida intervención de vecinos que auxiliaron a las familias afectadas, sin la intervención de las autoridades.

El profesional de la comunicación, quien reside en el sector, tras ser contactado por la vía telefónica por este diario, dijo que las familias, cuyas casas resultaron inundadas fueron albergadas en casas de amigos, así como de familiares hasta que cesen las lluvias y sus viviendas estén en condiciones de retornar a ellas.

La zona del malecón de esta ciudad, a donde llegan todas las aguas que caen en la parte alta del municipio: Palmarito, Camboya, Savica, Los Guandules, Las Flores, entre otros, estaba completamente inundado en una parte de este espacio escenario de grandes fiestas y movilización social de la comunidad, sobre todo, cuando hay fiestas patronales o Navidad.

También, hay reportes de que las fuertes lluvias provocaron que bajaran varios ríos, arroyos y cañadas del municipio de Polo, la zona en donde mayor acumulados de agua cayó producto de las lluvias provocadas por el huracán Melissa a su paso por el país la semana pasada.

De igual modo, el periodista Daniel Inmaculado Urbáez Féliz, contactado vía telefónica por este diario, dijo que en el municipio Vicente Noble también llovió copiosamente, aunque no se conocen detalles de daños ocasionados por los aguaceros de este domingo.

Día de los fieles difuntos

Las lluvias caídas han impedido que parientes acudan a los dos cementerios de esta ciudad a encender velas a sus requeridos por conmemorarse este el Día de los Fieles Difuntos o de Finado.

El cementerio municipal “Américo Melo” esta en la zona de inundaciones por donde pasan las aguas del río “Arroyito”, por lo que hace más dificultoso a las familias ir al campo santo a recordar a sus familiares.