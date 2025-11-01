Se entregan dos de los implicados en tiroteo en Playa Oeste

Dos de los implicados en el tiroteo que produjo la muerte de un joven de 14 años en Playa Oeste se entregaron este sábado a la Policía Nacional.

En horas de la tarde, se entregó a la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) de Puerto Plata, Yorkis José Sena González, alias Napo.

En la mañana del sábado lo había hecho Víctor Manuel Martínez, alias (Víctor); ambos estaban siendo buscados mediante orden de arresto por la muerte del adolescente Emmanuel David, de 14 años, ocurrida en medio de una balacera en playa oeste, donde también resultó herido otro niño de 8 años.

Aún es perseguido, Luis Miguel Parra, alias Miguel, con relación a este hecho de sangre, a quien las autoridades policiales han exhortado también a entregarse por la vía que entienda pertinente.